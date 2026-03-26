４月３日に後楽園ホールでＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）に挑戦するＷＢＯ同級４位・谷口将隆（３２＝ワタナベ）が２５日、都内で公開練習を行った。父が鹿児島県霧島市出身であり「大人になって相撲が好きになりましたね。力士はかっこいいと思います」と相撲に関心を持っている谷口。同市出身の陸奥親方のしこ名を受け継いで２年ぶりに大関へ復帰した霧島（音羽山）につ