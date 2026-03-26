ドル円は１５９円台半ばまで上昇中東情勢に翻弄される中でドル高は続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を伸ばした。中東情勢に翻弄される中、本日も市場は関連のニュースに神経質になっている。トランプ大統領の発言に振り回されているが、基本的にはホルムズ海峡の状況打開への道筋が見えず、不透明な状況が続いている。そのような中で為替市場はドル高