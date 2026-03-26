プロ野球の開幕を目前に控え、巨人に激震が走っている。主力選手の2軍スタートが相次いでいるのだ。開幕は3月27日で、昨シーズンにセ・リーグを制した阪神との3連戦が予定されている。まずは改めて、2020年から25年までの成績を振り返ってみよう。20年の巨人はリーグ優勝。コロナウイルスの感染拡大でクライマックスシリーズ（CS）が中止となり、日本シリーズでソフトバンクと相まみえたが、0勝4敗と1勝もできずに敗れてしまった