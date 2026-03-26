自民党旧安倍派の裏金問題で、政治資金収支報告書に100万円の不記載が発覚。1年間の党員資格停止処分を受け、昨年4月に処分期間が満了した西村康稔選挙対策委員長（63）の手腕に注目が集まっている。＊＊＊【写真を見る】まさかのタイミングで…姿を現した「西村康稔」氏が記者の直撃に動揺する姿“みそぎが済んだ”「西村氏は2月の衆院選の後で党四役に抜てきされました。以降は“みそぎが済んだ”とばかりに、若手や中堅議