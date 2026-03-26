この春 満を持して、大阪の実力派お笑いコンビが東京に進出！黒縁メガネがトレードマークのあの人は、愛する妻と2人の子どもを大阪に残していくらしく……!? 【TVer】東京進出する実力派コンビ、不満ぶちまけまくり「おでこのシワにボトックス打ってんじゃねーよ！」「眉毛にペイントしてんじゃねーよ！」一体何があった!? この春上京するのは、大阪を拠点に活動してきた結成17年のセルライトスパ。