東日本大震災の際、台湾から被災地に送られたいくつもの支援がありました。250億円もの義援金もそうですが、その中に「黄色い自転車」というものがあったのです。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真を見る】黄色い自転車、自転車で台湾一周の様子台湾一周で感謝を東日本大震災から15年、台湾からの数々の支援に感謝の意を示すため、台湾を自転車で一周するというイベントがありました。これは作家で女優の一青妙さん、大