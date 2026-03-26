「働くお姉さん」より西野夢菜さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、現役でディーラーとしても活動する西野夢菜さんが登場。「NEXT推しガール！」にはパワーリフティングチャンピオン・野村優さんのホワイトランジェリー姿が掲載されている。 ま