篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷、梶原叶渚がクランクアップを迎えた。 参考：知英、7年ぶりの日本ドラマ復帰で感じた“変化”篠原涼子には「一瞬で恋に落ちました」 本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシ