「クレームがなかなか終わらない」「商品の不具合から担当者への理不尽な不満へと発展してしまう」と悩む方へ。正しい説明で状況を理解してもらおうとしているのに、なぜか火に油を注いでしまうという残念な結果を生んでいます。もしかしたら、その「正しく説明する」というアプローチ自体が、あなたを疲弊させているのかもしれません。そこで参考にしたいのが、激昂している人間の脳のメカニズムに基づき、クレーム対応における「