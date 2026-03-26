定年が近づくと、たいていの人間は、同じ思いを抱く。「定年後、何をすればいいのか」。やりたいことが思い浮かばず、漠然とした不安がつのるばかりだ。しかし、これまで数多くのビジネスパーソンを見てきた筆者によれば、それは杞憂だという。長い会社人生を送ってきた中高年には、これからの人生を動かす、あるエネルギーが眠っているのだ。※本稿は、大塚 寿『定年5年前からの「やってはいけない」 1万人の体験談からわかった「