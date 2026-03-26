2026年の地価公示で、日本の土地価格はバブル崩壊後で最も高い水準を付けた。円安で海外の投資ファンドも積極的に日本の不動産を狙っている。価格の上昇はいつまで続くのか。今すぐではないにせよ、いずれ調整局面を迎える。イラン戦争の影響による景気減速と物価上昇の同時進行など、下方リスク要因は増えている。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）2026年地価公示の衝撃東京都の地価は8.4％上昇ここ数年、わが国の地価上昇が