25年12月６日のズウォレ戦で４ゴールを決めた上田綺世（フェイエノールト）。その後は約３か月に渡って得点から遠ざかったものの、ネガティブな感情は「全くなかった」。「日本でどう報道されたか分かりませんが、普通にプレーしていた中で怪我があって。それを誤魔化しながらというか、プレーする方針でやりましたけどコンディションもパフォーマンスも上がらなくて。怪我をどうしていくかという作業が１月、２月にあって、３月