26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の5万3600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては149.62円安。出来高は1万4027枚だった。 TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.99ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53600+120 14027 日経2