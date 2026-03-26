アメリカ・ホワイトハウスの報道官は25日、イランが現実を受け入れず敗北を認めなければ「より厳しい攻撃」を行うと警告しました。ホワイトハウスレビット報道官「もしイランが現実を受け入れず、軍事的に敗北していて、今後も敗北し続けることを理解しないのであれば、トランプ大統領はイランにかつてないほど厳しい打撃を与えるだろう」ホワイトハウスのレビット報道官は25日、イランへの軍事作戦をめぐり、トランプ大統領は「