プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は25日、ライブBPで登板した大勢投手について「一応投げられるめどはついたから、ファームでしっかり調整して戻ってきてくださいって」と語りました。大勢投手はWBC後にチームに合流してから、ゆっくりと調整を続けてきました。開幕はメンバー外となっていて、2軍戦で投げる予定にしています。この日のライブBPでは打者のべ4人に17球を投げ、安打性の当たりは1本。増田陸選手にまっすぐをレフトスタ