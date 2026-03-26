J1鹿島の鈴木優磨選手は24日、自身のインスタグラムを更新。22日に行われた千葉戦で見せた1シーンが話題となっています。鈴木選手はその千葉戦で2トップの左で先発出場。チームはまず前半4分にエウベル選手がドリブル突破から先制点を奪ういい展開を作ります。その後、後半25分に千葉のイサカ・ゼイン選手に痛恨の同点弾を許しますが、後半39分には植田直通選手がヘディングシュートを決め勝ち越し。そして試合終了間際のアディシ