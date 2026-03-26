NPB(日本野球機構)は25日、救援投手をたたえる新たな年間表彰「損保ジャパン HIKESHI賞(ひけししょう)」の設立を発表しました。これはNPBと損害保険ジャパン株式会社とのパートナー契約を締結に伴って生まれた新たな賞。1981年から2002年まで22年間にわたり、当時の安田火災海上保険(現・損害保険ジャパン)が協賛していた『ファイアマン賞』の精神を受け継ぐものです。ファイアマン賞では『勝利・セーブ数』などの指標を基にしてい