◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)エンゼルス菊池雄星投手が試合前に報道陣の取材に応じ、準々決勝敗退となったWBC(ワールドベースボールクラシック)で感じた世界との差を語りました。世界に追いつけなかった要因を問われた菊池投手は少し考え、「さまざまあるし、僕が上から目線で言う話でもないですが」と前置き。そして「やっぱり日本(NPB)の選手は(メジャーリーガーと)フィジ