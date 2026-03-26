「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）ジャパンＣ４着のクロワデュノールが今年の始動戦に挑む。２５日、栗東ＣＷで団野を背に６Ｆ８２秒３−３６秒７−１１秒１をマークし、躍動感たっぷりに動き切った。斉藤崇師は「休んでいた分、重さがあったけど、やるごとに上向いて、動きも良くなっている。雰囲気もいいし、来週もやればさらに良くなると思う」と確かな手応えを実感していた。前走の勝ち馬カランダガンは芝２４００メー