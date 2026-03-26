「ドバイワールドカップ・ＵＡＥ・Ｇ１」（２８日、メイダン）昨年３着だったドバイワールドＣのリベンジを狙うフォーエバーヤングが日本時間２５日、坂井を背にメイダン競馬場のダートコースで最終追い切りを行った。前日の雷雨の影響で馬場が固くなっており、当初の予定より軽めの調整とはなったものの、質の高い動きを誇示した。ゴールデンシャヒーンに出走する僚馬のアメリカンステージを先行させ、４Ｆ５２〜５３秒程度