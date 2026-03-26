プロ野球は27日に開幕し、日本ハムは敵地・みずほペイペイドームで昨季日本一のソフトバンクと激突する。21年以来5年ぶりに古巣復帰した西川遥輝外野手（33）は、16年の日本一を知る選手として、野手では唯一の開幕1軍入りを果たした。キャンプイン前日に新庄剛志監督（54）からかけられた言葉や心境の変化などを、スポニチに独占手記として寄せた。ファイターズで開幕を迎えるのは5年ぶりです。当日を迎えて自分がどのような