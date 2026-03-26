パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクは25日、本拠地・みずほペイペイドームで全体練習を行い、周東佑京外野手（30）が開幕ダッシュに貢献すると力強く誓った。開幕から出場19試合連続安打をマークした昨季同様の活躍に期待がかかる。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した影響で打席数が不足しているため、この日はライブBP（実戦形式の打撃練習）で調整。27日の日本ハムとの開幕戦に備えた。淡々とした口ぶり