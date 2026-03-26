【ニューヨーク＝木瀬武】２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３０５・４３ドル高の４万６４２９・４９ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。トランプ米政権がイランに停戦案を提示したと伝わり、中東情勢の緊張緩和への期待から買いが優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１６７・９３ポイント高の２万１９２９・８３だった。