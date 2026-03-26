待ちわびた舞台を前にしても、日本ハムの水谷は冷静だった。プロ8年目で初の開幕1軍入りが決定。27日の開幕ソフトバンク戦に向け、北海道から空路で福岡へ移動し「開幕1軍も初めてなので、どういう空気感なのかも分かりません。オープン戦の延長ぐらいの気持ちで臨めたら」と自然体で臨む。オープン戦は11試合で打率.313、6打点。8日のロッテ戦でプロ初のサヨナラ本塁打、14日の巨人戦ではプロ初の満塁弾を放つなど、好調を維