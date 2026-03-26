「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年覇者サトノレーヴが態勢万全だ。２５日、美浦Ｗで３頭併せ。力強い脚さばきで好気配を伝えた。２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャ、オーシャンＳを制したペアポルックス、悲願のＧ１初制覇を目指すラストランのナムラクレアも活気十分。タイトル奪取に向けて仕上がりに不安はない。２３年スプリンターズＳの覇者は、首を左右に振りながら栗東坂路を駆け上がってきた。どこか余裕