牡羊座自分から動けばいい運が巡ってくる「行動あるのみ」の星回り。自分からどんどんやってみる、行きたい場所には行ってみるなどと、動いたところに運もついてきます。考えがまとまらない、イメージが固まらないといった感覚がある人も、動いているうちに自分なりの「正解」が見えてくるでしょう。特に家族や住まいに関することは、「きっとよくしていける」と信じて行動を起こすことで、よい変化が見られるはず。3月31日以降は