「スポーツに熱心な親御さんには、ついついわが子に口出ししてしまう方が多いんです。一方で、坂本花織選手（25）のお父さんはじっと見守ってこられたのではないでしょうか。お父さんの様子を見ていると娘さんとの距離感をすごく考えられているのが伝わってきました」こう語るのは、坂本の父でスポーツメンタルコーチとして活動する修一さんの師匠である鈴木颯人氏。鈴木氏は一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会代表理事で