飼い主さんが「ただいま」と声をかけると可愛らしくお返事する猫。一生懸命会話をする姿に夢中になってしまう視聴者が続出しました。 動画は記事執筆時点で再生回数25万回を突破。コメント欄には「キュンキュンですね」「生まれて来てくれてありがとう」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：『ただいま』と声をかけると、元気よく返事してくれる猫→さらに話しかけると…可愛すぎる光景】 お返事が上手な猫 TikTokア