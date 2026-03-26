時代遅れかも……と感じるボブは、この春こそ「最旬こなれボブ」にアップデートするタイミング。トップの丸みやベースの軽さ、ハイライトの筋感を意識するだけで、バッサリとカットせずとも今っぽい空気感をまとったスタイルに変われそうです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいボブヘアをご紹介します。 柔らかな動きのプチウルフボブ ミルクティカラーが、優しげ