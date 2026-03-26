40代ともなれば、自身の年収やキャリアの限界がリアルに見えてくる年代だ。順調にステップアップを目指す人がいる一方で、現状に強い閉塞感を抱く人もいる。投稿を寄せた40代男性（大阪府／社内SE／年収650万円）は、「現状の年収については大きな不満はありません」としつつも、業務範囲の広がりから「今後は役割に応じた評価をいただける環境を希望しています」と書く。具体的には「700万円前後」への年収アップを希望している。