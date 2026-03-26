百貨店といえば丁寧な接客が売りだが、そこに付け込んで無理な要求をする客もいるようだ。神奈川県の60代女性は、かつて百貨店でアルバイトをしていた際、正気を疑うような光景を目撃した。女性の職場に現れたのは、「すでに履いた汚れた靴下を、そのまま返品してきたお客さま」だった。商品にどんな瑕疵があったのかは不明だが、常識で考えれば即お断り案件だ。「明らかに何年もはいて靴底が相当減っている」しかしデパート側は「