高級ミニバンやプレミアムSUVに似合うホイールを選ぶなら、ただ大径で派手なだけでは物足りない。求められるのは、車格に見合う上質感と、ボディの存在感に負けない華やかさ、そして日常使いでも安心できるクオリティだ。そんな条件を高いレベルで満たしてくれる1本として注目したいのが、「DORFREN exclusive TLM-02」。繊細かつ躍動感のあるメッシュデザインに加え、足元を上品に格上げしてくれる造形で、アルファー