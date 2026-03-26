ソフトウェア開発者のケダーシャ・カー氏は、高級車向けの整備工場を営む兄が車の整備中に電話に出られず週に数百件の電話を逃していたことから、AI受付システムの構築を始めました。価格表や営業時間などの実データを参照して質問に答え、分からない内容は折り返し連絡として受け付けるAI受付システムをどう組み上げたのか、カー氏はAIの助けを借りた上で情報をまとめてブログに投稿しています。How I Built an AI Receptionist f