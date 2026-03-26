北村匠海が主演を務める4月13日スタートのドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）で、井上芳雄が語り（ナレーション）を担当することが決定した。【写真】北村匠海、初の教師役！月9『サバ缶、宇宙へ行く』で地上波連ドラ初主演本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校