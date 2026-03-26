鈴木京香が主演する4月スタートのドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）に、内藤剛志演じる捜査一課長・大岩純一の出演が決定した。【写真】宮世琉弥、ドラマ『未解決の女』で初刑事役に本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名