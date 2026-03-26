６４年前に新人ながら巨人の開幕投手を務めた“エースのジョー”こと城之内邦雄さん（８６）が、後輩の竹丸和幸投手にエールを送った。同じ阪神相手の開幕戦。逃げずに得意球で勝負を挑むことを説き、新人王獲得へも熱い言葉で激励した。（取材・構成＝湯浅佳典）半世紀以上の時を経て実現したルーキーの開幕投手抜てき。６４年前の対戦相手も阪神だったように、城之内さんと竹丸に共通点はいくつかある。「僕も社会人出身