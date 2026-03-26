◆高松宮記念追い切り（２５日・栗東トレセン）第５６回高松宮記念（２９日、中京）の追い切りが２５日、東西トレセンで行われた。Ｇ評価は、栗東・坂路でラスト１ハロン最速を計時したナムラクレア。ラストランでＧ１初Ｖを飾る準備は整った様子だ。ラストランが惜しまれるくらい、絶好の動きだった。ナムラクレアは長谷川調教師とともに、朝一番の栗東・坂路へ。ゴールが近づくに連れて回転数を上げると、最後も持ったまま