◆センバツ第７日▽２回戦神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）１４３球を投げ抜いたエースは体を思い切り反らし、ほえた。体中で、優勝したようなガッツポーズ。智弁学園・杉本が堂々と「春の主役」をアピールした。最後はタイブレーク。１０回１死二、三塁から１点差を守り抜き、「負けたくない気持ちを前面に出した。延長戦にもなって、強いチームに勝てて喜びが出ました」と、感情を爆発