俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、29日に放送される。それに先立って、“日下ファミリー”を演じた大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷、梶原叶渚がクランクアップを迎えた。【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）本作は