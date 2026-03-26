田村茜による同名漫画を桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演で実写映画化した『モブ子の恋』（6月5日公開）の予告編が解禁となった。【動画】記事内で紹介している予告映像本作は、人見知りで控えめな女子大生・田中信子（通称モブ子）が、初めての恋を通して自分自身と向き合い、一歩を踏み出していく姿を描くラブストーリー。自らを“背景の存在”だと感じながら生きてきた信子が、同じスーパーでアルバイトをする大学生・入江