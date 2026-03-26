俳優の竹内涼真が、27日発売の『Oggi』5月号（小学館）に登場する。旬な人物の素顔に迫る連載「この人に今、これが聞きたい！」と題し、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』や『10DANCE』、『再会〜Silent Truth〜』など多くの作品で活躍する竹内が、役にむかうなかでの葛藤や熱くなった体と頭をクールダウンさせる意外な方法を明かした。【写真】色気がすごい…金髪ムキムキな竹内涼真いまなお多くの作品で活躍する竹内は、4月4