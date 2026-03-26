アメリカとイランの衝突をめぐり、アメリカが提示した戦闘終結の条件をイランが拒否する姿勢を示したと報じられました。イラン国営メディアは25日、安全保障担当の高官が“イランはアメリカが提示した戦闘終結の条件を拒否する姿勢を示した”と明らかにしたうえで、「トランプ大統領に戦争終結の時期を決めさせることは許さない」と述べたと報じました。高官は「イランが自ら決断し、条件が満たされた時に戦争を終結させるだろう」