去年、災害級の被害をもたらしたクマが、早くも各地で目撃されている。冬眠明け･･･早くもクマ被害雪が積もる山で、のそのそと動く黒い物体。その正体は、ヒグマ。冬眠から目覚め始めたと思われるクマが、北海道で目撃された。撮影者ガイド歴6年：この日は、比較的あったかい日だったので、クマもたぶん出てきたんだと思うんですけども。今シーズン初めての遭遇です。この映像が撮影されたのは、北海道東部に位置する、斜里町ウト