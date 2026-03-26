アイドルグループ「マジカル・パンチライン」リーダー兼プロデューサー沖口優奈（28）1st写真集（4月20日発売、扶桑社）のタイトル「ずっと。」が26日、発表された。同時に、表紙カットも公開された。沖口は同グループ最後のオリジナルメンバー。4月16日開催のグループ10周年記念ライブで卒業する。アイドル人生の集大成となる写真集の舞台は沖縄。童心にかえってビーチではしゃぐ姿、ヴィラで魅せる大人な表情や今まで見せなかっ