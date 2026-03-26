INIのライブ映像作品『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』が、3月27日から全国公開される。本作は2025年9月13日、14日、15日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催されたINI史上最大規模のドーム公演『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]』を映画化したもの。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開となる。 （関連：【動画あり】INIらしさ