阿部監督の決断がチームを上昇気流に乗せるか(C)産経新聞社いきなりの大勝負と言ってもよいでしょう。就任3年目の阿部慎之助監督が率いる巨人です。今シーズンの開幕ローテーションが固まりつつあり、開幕戦となる3月27日の阪神戦（東京ドーム）では、ドラフト1位ルーキー左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）が球団の新人では64年ぶりに、開幕投手を務めることになりました。【動画】評価高まる！ドラ1竹丸和幸のピッチングシーン