好投を続ける今井への期待は高いようだ(C)Getty Images日本人ルーキー右腕への期待は膨らむ一方だ。アストロズの今井達也はここまでオープン戦に3度登板し、計6イニングを投げて失点ゼロ、被安打2、奪三振7を記録している。すでに、ジョー・エスパーダ監督からはエンゼルスとの開幕カードで先発させる方針も明かされており、現地時間3月29日の4戦目で登板予定となっている。本拠地ダイキンパークが舞台となるメジャーデビュー