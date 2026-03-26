大谷の圧巻のオープン戦最終登板は衝撃を与えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月24日、今春2度目のオープン戦マウンドとなるエンゼルス戦で5回途中11奪三振という圧巻の奪三振ショーを見せた。米メディア『ClutchPoints』は「ショウヘイ・オオタニ、エンゼルスとのオープン戦最終登板で見せた圧倒的な投球に、ドジャースファンの脳裏をよぎる『3連覇』の文字」と題した記事を掲載した。【動画】納得のいかな