巨人の田中瑛斗投手（２６）、船迫大雅投手（２９）ら救援陣が２５日、今季から新たに設立されることになった「損保ジャパンＨＩＫＥＳＨＩ賞」の獲得へ意欲を示した。昨季は主に火消しで修羅場をくぐり抜けてきた田中瑛は東京Ｄで行われた１軍練習に参加し、「目指すものが増えることはうれしいです。取りたいです」と喜んだ。「絶望的な局面を救った貢献度」を正当に評価する救援投手を対象とした新賞。ピンチをしのいだこと