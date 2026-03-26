米大リーグは２５日（日本時間２６日）、ヤンキース―ジャイアンツ戦で２０２６年シーズンが開幕する。ドジャース、カブス、ホワイトソックスなど２２チームはあす２６日（同２７日）に開幕。ブルージェイズ、ロッキーズなど６チームは２７日（同２８日）にシーズン初戦を迎える。各球団は、ホームページ上などで開幕ロースター枠２６人を続々と発表。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、大谷翔平投手（３１）、山本由